Украинская студия представила хоррор-игру Shop Crush с уникальной механикой (видео)

Украинская инди-студия Bsl Team показала новый трейлер своего проекта Shop Crush - необычного микса визуальной новеллы, симулятора магазина, экономической стратегии и психологического хоррора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.
Разработчики отмечают, что демоверсия скоро появится в раннем доступе на Steam, а полноценный релиз запланирован на ПК и другие платформы.
Игрок управляет собственным комиссионным магазином, знакомится с клиентами и балансирует между прибылью и репутацией.
Чтобы сохранить бизнес, нужно изучать привычки покупателей, их вкусы и поведение.
В процессе прохождения игроку предстоит раскрывать тайны клиентов и разгадывать картины-иллюзии с двойным смыслом.
В свежем трейлере авторы показали механику торговли, общение с клиентами и особенности "режима иллюзий".
Bsl Team - украинская студия из Киева, известная своими экспериментальными проектами с ярким визуальным стилем и глубоким сюжетом. Их новая игра уже доступна на странице Steam, где ее можно добавить в список желаемого.
