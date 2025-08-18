RU

Украинская студия представила хоррор-игру Shop Crush с уникальной механикой (видео)

Киевская студия Bsl Team представила трейлер хоррор-симулятора Shop Crush (скриншот: YouTube/Bsl Team)
Автор: Павел Колесник

Украинская инди-студия Bsl Team показала новый трейлер своего проекта Shop Crush - необычного микса визуальной новеллы, симулятора магазина, экономической стратегии и психологического хоррора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

Разработчики отмечают, что демоверсия скоро появится в раннем доступе на Steam, а полноценный релиз запланирован на ПК и другие платформы.

Что известно об игре

Игрок управляет собственным комиссионным магазином, знакомится с клиентами и балансирует между прибылью и репутацией.

Чтобы сохранить бизнес, нужно изучать привычки покупателей, их вкусы и поведение.

В процессе прохождения игроку предстоит раскрывать тайны клиентов и разгадывать картины-иллюзии с двойным смыслом.

В свежем трейлере авторы показали механику торговли, общение с клиентами и особенности "режима иллюзий".

Bsl Team - украинская студия из Киева, известная своими экспериментальными проектами с ярким визуальным стилем и глубоким сюжетом. Их новая игра уже доступна на странице Steam, где ее можно добавить в список желаемого.

 

