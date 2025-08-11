Дрон "Паук Допхина": в Минцифры показали новое оружие на фронте (видео)

Украинцы создали уникальный дрон с искусственным интеллектом, который помогает поражать цели на расстоянии более 50 километров. Новая разработка получила название "Паук Допхина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По словам Федорова, разработка стала результатом сотрудничества инженеров 3-й штурмовой бригады, компании Omnitech и оборонной платформы Brave1. Идея беспилотника возникла непосредственно на фронте в R&D-лабораториях бригады. Дрон назван в честь погибшего воина с позывным Допхин.

"Дрон разработан в честь него - и уже сейчас несет возмездие врагам на расстоянии 50+ км", - рассказал он.

Как подчеркнул министр, дрон превосходит иностранные аналоги по ключевым показателям и автономно фиксируется на местности с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Его основная роль - надежная связь для ударных БпЛА глубоко в тылу врага.

Это позволяет украинским дронам появляться в неожиданных для противника местах и эффективно уничтожать зенитно-ракетные комплексы, логистические узлы и другие важные цели.

Федоров добавил, что технология уже используется на фронте и будет масштабироваться для увеличения потерь врага.