Уже бьет на 60 км. В Украине разработали собственный аналог КАБов, но есть нюанс (видео)

В Украине начали создавать аналог российских КАБов. Он уже летает на 60 км, но необходимы средства для ускорения работ.

Как пишет издание, украинское конструкторское бюро "Медоид" разрабатывает украинский аналог российского комплекта УМПК, так называемого КАБа. Он позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, уже проходит испытания. Издание показало видео испытаний нового оружия: КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Стоит заметить, что разработчики не стали тратить время на создание принципиально нового дизайна, а взяли за основу внешний вид российского УМПК. Впрочем, внутренняя конструкция существенно отличается - прежде всего из-за стремления обеспечить более высокую точность поражения целей.

"Модуль планирования и управления под 500 кг бомбу - собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний - чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа", - рассказал Defense Express представитель КБ "Медоид" Олег Вострих.

Характеристики украинского УАБа

Сейчас украинская управляемая авиационная бомба (КАБ) уже способна планировать на расстояние до 60 километров и точно поражать заданную цель. По словам разработчиков, именно такие характеристики соответствуют требованиям военных, которые были согласованы совместно с Министерством обороны.

В то же время уже ведется работа над усовершенствованием системы, которая позволит увеличить дальность поражения до 80 км. Формально же, при условии сброса с высоты 10 км, это расстояние может достигать и 100 км - однако реальный боевой радиус будет определяться конкретной тактикой применения.

"Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой. Надо сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны, перед тем как они будут это изделие. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться - это деньги", - отметил Вострих.

По его словам, сейчас конструкторское бюро ищет любую возможность для финансирования проекта, потому что стоимость одного такого изделия - это практически где-то 1 200 000 гривен, или где-то 25 тысяч долларов.

"Фактически, сейчас вопрос средств - едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного украинского КАБа", - рассказали в КБ "Медоид".

Стоит заметить, что сейчас потребность украинских военных в дальнобойных авиабомбах остается чрезвычайно высокой - не менее 100 единиц в сутки. Западные образцы, такие как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB, пока не способны полностью покрыть этот запрос. Именно поэтому разработка собственного украинского варианта является критически важной.

Более того, даже на этапе испытаний стоимость украинской бомбы уже ниже, чем у западных аналогов, что делает ее еще более привлекательной для массового производства.