ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров, - источники

Пятница 02 мая 2025 12:38
UA EN RU
Украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров, - источники Иллюстративное фото: украинская разведка "положила" серверы российских провайдеров (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны атаковали серверы российских провайдеров в результате чего тысячи россиян остались без интернета.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

С 30-го апреля по 2-е мая российские СМИ и местные паблики сообщали о многочисленных жалобах пользователей, которые не могли воспользоваться услугами интернет-провайдеров.

Также в результате DDOS-атаки были перегружены и выведены из строя серверы филиалов четырех филиалов компании в Сибири, а именно в:

  • Новосибирске;
  • Новокузнецке;
  • Кемерово;
  • Красноярске.

"Представители интернет-провайдеров подтверждают факт мощной DDOS-атаки, фиксируют сбои в работе "личного кабинета" и мобильного приложения "Мои Сибсети", а также призывают пользователей прекратить жаловаться, ведь таким образом перегружается еще и телефонная линия", - рассказали источники.

"Сибсети"

Телеком-оператор "Сибирские Сети" был основан в 2004-м и предоставляет услуги широкополосного интернета, IP-телефонии и цифрового телевидения.

Оператор работает в 39 городах Сибири.

Хакерские атаки против России

После начала полномасштабной войны участились хакерские атаки на российские государственные и частные структуры. Ударам подвергаются разные сектора - от интернет-провайдеров и банков до органов власти и оборонных предприятий. Часто эти атаки направлены на нарушение работы систем, утечку данных или психологическое воздействие на население.

Значительную часть таких операций связывают с деятельностью хакерских подразделений ГУР МО. В феврале хакеры украинской разведки атаковали инфраструктуру главного подрядчика российского "Газпрома", компанию "Газстройпром".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУР
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки более 1100 солдат и 200 единиц техники, - Генштаб
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления