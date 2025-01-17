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За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 150 единиц техники, - ВСУ

Пятница 17 января 2025 07:28
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За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 150 единиц техники, - ВСУ Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 января, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 12 танков и 13 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 815 820 (+1670) человек ликвидировано;
  • танков - 9803 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед;
  • РСЗО - 1262 ед;
  • средства ПВО - 1046 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 566 (+63) ед;
  • крылатых ракет - 3049 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед;
  • специальной техники - 3699 (+2) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 150 единиц техники, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Курской области, но россияне давят на пяти направлениях в Донецкой области.

На протяжении ночи агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В частности, под ударом БпЛА оказался юг Одесской области. А в Киевской области из-за падения обломков дрона получил ранения ребенок.

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