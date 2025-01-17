За сутки россияне потеряли на фронте 1670 солдат и более 150 единиц техники, - ВСУ
Фото: (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
За последние сутки с 16 на 17 января, российская армия потеряла на фронте 1670 солдат, 12 танков и 13 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 815 820 (+1670) человек ликвидировано;
- танков - 9803 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 20 381 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 22 019 (+4) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1046 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 566 (+63) ед;
- крылатых ракет - 3049 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 256 (+124) ед;
- специальной техники - 3699 (+2) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Курской области, но россияне давят на пяти направлениях в Донецкой области.
На протяжении ночи агрессор снова атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В частности, под ударом БпЛА оказался юг Одесской области. А в Киевской области из-за падения обломков дрона получил ранения ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.