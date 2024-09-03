В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
В Киеве в эту ночь также была объявлена воздушная тревога, как и в ряде областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и карту тревог.
Сирена об угрозе вражеских воздушных атак зазвучала в столице около 01.10.
Отметим, что перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении раки противника. Вражеская цель направлялась в сторону Черниговской области из Сумской области.
Обновлено: отбой тревоги
Около 01:26 в столице была отменена тревога из-за угрозы атак с воздуха. А еще через несколько минут об отбое тревоги объявили и в Киевской области.
Ночная воздушная атака
Добавим, что в воздушном пространстве также фиксировались "Шахеды", которые российские захватчики запустили по Украине еще с вечера накануне, 2 сентября.
Кроме того, из-за дроновой атаки сообщалось о работе ПВО в Харьковской области и в Чернигове, где были слышны взрывы. Кроме того, в окрестностях Чернигова из-за падения обломков произошел пожар.
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