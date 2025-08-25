ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Украинская команда" передала грузовик 67 бригаде на самое горячее направление фронта, - Палатный

Понедельник 25 августа 2025 14:19
UA EN RU
"Украинская команда" передала грузовик 67 бригаде на самое горячее направление фронта, - Палатный Фото: руководитель штаба "Украинской команды" Артур Палатный (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Александр Мороз

Волонтеры "Украинской команды" передали еще один грузовик бойцам 67-й бригады на Покровское направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Украинская команда" передала очередной грузовик бойцам 2 отдельного стрелкового батальона имени Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригады ВСУ.

"Эти ребята, среди которых многие добровольцы ДУК "Правый сектор", участвовали в Харьковском контрнаступлении, вели бои под Бахмутом и под Кременной, держали оборону на Лиманском направлении, а сейчас бьют врага под Покровском", - написал Артур Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил, что бойцам под Покровском сейчас очень нужна поддержка.

"Покровское направление сейчас - самый горячий участок фронта. Враг давит изо всех сил, пытаясь продвинуться вглубь нашей территории. Наши ребята стоят стеной и дают достойный отпор. Однако сейчас им как никогда нужна наша поддержка и помощь. Пусть наш грузовик поможет нашим героям более уверенно противостоять врагу и сбережет жизни", - подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала на передовую уже 3,5 тысячи дронов разных типов, более 90 автомобилей и много другого снаряжения.

Напомним, недавно волонтеры "Украинской команды" передали автомобиль подразделению "Блэк Фокс" иностранному легиону ГУР.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур Палатный Волонтеры
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы