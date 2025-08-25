"Українська команда" передала вантажівку 67 бригаді на найгарячіший напрямок фронту, - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Українська команда" передала чергову вантажівку бійцям 2 окремого стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригади ЗСУ.

"Ці хлопці, серед яких багато добровольців ДУК "Правий сектор", брали участь у Харківському контрнаступі, вели бої під Бахмутом та під Кремінною, тримали оборону на Лиманському напрямку, а зараз б’ють ворога під Покровськом", - написав Артур Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив, що бійцям під Покровськом зараз дуже потрібна підтримка.

"Покровський напрямок зараз - найгарячіша ділянка фронту. Ворог тисне щосили, намагаючись просунутися вглиб нашої території. Наші хлопці стоять стіною і дають гідну відсіч. Проте зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка і допомога. Нехай наша вантажівка допоможе нашим героям більш впевнено протистояти ворогу і збереже життя", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже 3,5 тисячі дронів різних типів, понад 90 автівок та багато іншого спорядження.