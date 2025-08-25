ua en ru
"Українська команда" передала вантажівку 67 бригаді на найгарячіший напрямок фронту, - Палатний

Понеділок 25 серпня 2025 14:19
"Українська команда" передала вантажівку 67 бригаді на найгарячіший напрямок фронту, - Палатний Фото: керівник штабу "Українскої команди" Артур Палатний (facebook.com/Artur.Palatnyi)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали ще одну вантажівку бійцям 67-ї бригади на Покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника волонтерського штабу Артура Палатного.

"Українська команда" передала чергову вантажівку бійцям 2 окремого стрілецького батальйону імені Тараса Бобанича "Хаммера" 67 бригади ЗСУ.

"Ці хлопці, серед яких багато добровольців ДУК "Правий сектор", брали участь у Харківському контрнаступі, вели бої під Бахмутом та під Кремінною, тримали оборону на Лиманському напрямку, а зараз б’ють ворога під Покровськом", - написав Артур Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив, що бійцям під Покровськом зараз дуже потрібна підтримка.

"Покровський напрямок зараз - найгарячіша ділянка фронту. Ворог тисне щосили, намагаючись просунутися вглиб нашої території. Наші хлопці стоять стіною і дають гідну відсіч. Проте зараз їм як ніколи потрібна наша підтримка і допомога. Нехай наша вантажівка допоможе нашим героям більш впевнено протистояти ворогу і збереже життя", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" з початку повномасштабного вторгнення передала на передову вже 3,5 тисячі дронів різних типів, понад 90 автівок та багато іншого спорядження.

Нагадаємо, нещодавно волонтери "Української команди" передали автівку підрозділу "Блек Фокс" іноземного легіону ГУР.

