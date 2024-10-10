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"Украинская команда" передала партию дронов-самолетов бойцам батальона "Свобода" НГУ, - Палатный

Четверг 10 октября 2024 16:30
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"Украинская команда" передала партию дронов-самолетов бойцам батальона "Свобода" НГУ, - Палатный Фото: "Украинская команда" передала партию дронов-самолетов бойцам батальона "Свобода" НГУ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию больших дронов-камикадзе бойцам батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя "Украинской команды" Артура Палатного.

"Передали еще одну партию больших дронов-камикадзе батальону "Свобода" Нацгвардии Украины. Сегодня бойцы батальона "Свобода" в очень тяжелых условиях бьют орков на Северском направлении", - написал Палатный.

Руководитель "Украинской команды" отметил боевой дух и высокую мотивированность бойцов "Свободы".

"Эти ребята с самого начала полномасштабной войны – на самых тяжелых участках фронта. Несмотря на это, они сохраняют боевой дух и чрезвычайную мотивированность. Уверен, наши дроны помогут им еще быстрее очищать украинскую землю от захватчиков", - подчеркнул он.

Палатный также поблагодарили украинцев, которые помогали собирать на дроны.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию самолетов-камикадзе 3 штурмовой бригаде на Харьковское направление.

Также сообщалось, что Владимир Кличко вместе с волонтерами "Украинской команды" съездили на Донбасс и привезли трем бригадам FPV-дроны, "Мавики", системы РЭБ и украинский броневик "Кобра" стоимостью 250 тысяч долларов.

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