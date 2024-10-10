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"Українська команда" передала партію дронів-літаків бійцям батальйону "Свобода" НГУ, - Палатний

Четвер 10 жовтня 2024 16:30
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"Українська команда" передала партію дронів-літаків бійцям батальйону "Свобода" НГУ, - Палатний Фото: "Українська команда" передала партію дронів-літаків бійцям батальйону "Свобода" НГУ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію великих дронів-камікадзе бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника "Української команди" Артура Палатного.

"Передали ще одну партію великих дронів-камікадзе батальйону "Свобода" Нацгвардії України. Сьогодні бійці батальйону "Свобода" у дуже важких умовах б’ють орків на Сіверському напрямку", - написав Палатний.

Керівник "Української команди" відзначив бойовий дух та високу вмотивованість бійців "Свободи".

«Ці хлопці з самого початку повномасштабної війни - на найважчих ділянках фронту. Попри це, вони зберігають бойовий дух і надзвичайну вмотивованість. Впевнений, наші дрони допоможуть їм ще швидше очищати українську землю від загарбників", - підкреслив він.

Палатний також подякував українцям, які допомагали збирати на дрони.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала партію літаків-камікадзе 3 штурмовій бригаді на Харківський напрямок.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко разом з волонтерами "Української команди» з’їздили на Донбас та привезли трьом бригадам FPV-дрони, "Мавіки", системи РЕБ та український броньовик "Кобра" вартістю 250 тисяч доларів.

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