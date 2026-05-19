СМИ узнали новые подробности об украинской КАБ "Выравниватель"

Министр обороны Михаил Федоров заявил о завершении разработки первой украинской планирующей авиабомбы под названием "Выравнитель". В чем же ее особенность и характеристики?
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider.
Украина завершила разработку своей первой планирующей авиабомбы после почти полутора лет работы.
Новое вооружение создано в рамках оборонной платформы Brave1, которая координирует развитие военных технологий в стране, сообщают отраслевые источники.
Разработчиком выступила компания DG Industry. По данным Brave1, "Выравнитель" создан с нуля и не является копией западных или советских образцов.
Как уточняют в Brave1, бомба оснащена боевой частью массой около 250 килограммов и предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника.
Система адаптирована для применения с украинских боевых самолетов, включая F-16 и Mirage. При этом для полноценного использования требуется дополнительная сертификация.
Отмечается, что "Выравнитель" использует современные алгоритмы наведения, повышающие точность поражения целей.
По словам министра обороны Михаила Федорова, разработка длилась 17 месяцев. Он заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают боевые сценарии и готовят систему к реальным условиям применения.
В Brave1 сообщили, что после завершения всех испытаний бомба готова к боевому развертыванию.
По данным источников, "Выравнитель" примерно в три раза дешевле американских аналогов JDAM-ER.
В отличие от них, он может применяться в любое время суток и при любых погодных условиях, а подготовка к использованию занимает не более 30 минут.
Украина ранее использовала JDAM-ER, поставляемые США и союзниками, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные планирующие боеприпасы увеличенной дальности.
Создание "Выравнителя" рассматривается как часть стратегии Украины по развитию собственного оборонно-промышленного комплекса и снижению зависимости от иностранных поставок.
Отмечается, что украинские разработчики все чаще создают вооружения, способные конкурировать по стоимости и эффективности с западными аналогами.
Напоминаем, что сейчас Украина выпускает около трех ракет "Фламинго" в сутки, однако после перехода на использование собственного двигателя ожидается увеличение темпов производства.
Отметим, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 разрабатываются как потенциальный аналог американских ATACMS, при этом их стоимость, как ожидается, будет примерно вдвое ниже.