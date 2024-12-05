Украинская делегация встретилась с советниками Трампа, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник агентства рассказал, что встреча произошла на фоне того, что Украина ищет поддержки от новой команды в вопросе войны России против Украины. Также он сообщил, с кем именно из представителей Трампа прошла встреча.

"Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на пост советника по национальной безопасности Белого дома Майком Волцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом", - говорится в сообщении.

Других подробностей источник не рассказал. Команда Трампа в свою очередь, на просьбу прокомментировать встречу не ответила.