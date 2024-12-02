Украина и партнеры наработали мирную рамку для саммита мира: когда он может пройти

Украина совместно с партнерами уже наработала мирную рамку для проведения второго саммита мира. Такая рамка - условие для проведения саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Благодаря активной работе с нашими партнерами уже наработана совместная мирная рамка, которая станет основой для второго саммита мира, и Украина готова его провести в ближайшем будущем", - отметил недавно руководитель ОП.

В то же время он не уточнил, когда именно может состояться второй саммит мира.

Последним о сроках проведения второго саммита рассказывал посол Украины в Польше Василий Боднар. В начале октября он отмечал, что Киев хочет провести мероприятие уже до конца года.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверял, что саммит состоится в ноябре. Но этого так и не произошло.

Мирный план

Также Ермак не уточнил, о какой именно мирной рамке идет речь. Но, вероятно, он имел в виду мирный план.

Еще летом Украина анонсировала подготовку мирного плана. Работу над таким планом должны были закончить в ноябре, но соответствующих сообщений от официальных представителей на было.

Разработкой плана украинские чиновники занимались на встречах по пунктам формулы мира вместе с партнерами. Документ, как планировалось, должен содержать пути реализации каждого из пунктов формулы мира.

Мирный план, как отмечал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, является условием для проведения саммита мира.

"Именно подготовка этого общего мирного механизма является предпосылкой или, как вы знаете, условием проведения успешного второго мирного саммита. Как мы уже неоднократно говорили, мы готовы пригласить представителей РФ на второй мирный саммит. Когда, опять же будет завершен совместный мирный план, и мы поймем, что можем организовать успешный саммит", - подчеркивал он.