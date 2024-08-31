Украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ, энергетику и гарантии безопасности
Украинская делегация встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Они обсудили помощь Украине и гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
С украинской стороны приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр экономики Юлия Свириденко, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советница руководителя ОП Дария Заривна.
Делегацию США возглавил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании - советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плэтнер, Франции - внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн.
Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и защиту энергетики.
Ермак отметил важность передачи необходимого оружия и снаряжения. Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ.
В ходе встречи речь также шла о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины.
Стороны также обсудили реализацию уже подписанных соглашений о гарантиях безопасности. Особое внимание обратили на реализацию украинской формулы мира.
Фото: украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ (president.gov.ua)
Визит украинской делегации в США
На этой неделе делегация Украины посетила США. В Вашингтон прибыли представители Офиса президента и украинского правительства.
В частности, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Умеров рассказал о ситуации на передовой, потребности в оружии, российских атаках на энергетику и развитии украинской "оборонки".
По данным CNN, Ермак и Умеров во время визита в США хотели убедить администрацию Джо Байдена разрешить Украине бить по России дальнобойными ракетами.
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