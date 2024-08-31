Украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ, энергетику и гарантии безопасности

Украинская делегация встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. Они обсудили помощь Украине и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

С украинской стороны приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр экономики Юлия Свириденко, министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель руководителя ОП Николай Точицкий и советница руководителя ОП Дария Заривна. Делегацию США возглавил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Великобритании - советник по вопросам национальной безопасности Тимоти Барроу, Германии - советник канцлера по вопросам внешней политики и политики безопасности Йенс Плэтнер, Франции - внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн. Стороны обсудили усиление украинской противовоздушной обороны и защиту энергетики. Ермак отметил важность передачи необходимого оружия и снаряжения. Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ. В ходе встречи речь также шла о расширении возможностей для совместного производства оружия и инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины. Стороны также обсудили реализацию уже подписанных соглашений о гарантиях безопасности. Особое внимание обратили на реализацию украинской формулы мира. Фото: украинская делегация в США обсудила оружие для ВСУ (president.gov.ua)