Українська делегація у США обговорила зброю для ЗСУ, енергетику та гарантії безпеки

Українська делегація зустрілася з радниками з питань нацбезпеки США, Великої Британії, Німеччини та Франції. Вони обговорили допомогу Україні та гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

З українського боку участь взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр економіки Юлія Свириденко, міністр оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, заступник керівника ОП Микола Точицький і радниця очільника ОП Дарія Зарівна.

Делегацію США очолив радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван, Великої Британії - радник з питань національної безпеки Тімоті Барроу, Німеччини - радник канцлера з питань зовнішньої політики та політики безпеки Єнс Пльотнер, Франції - зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн.

Сторони обговорили зміцнення української протиповітряної оборони та захист енергетики.

Єрмак наголосив на важливості передачі необхідної зброї та спорядження. Умєров розповів про ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ.

Під час зустрічі також йшлося про розширення можливостей для спільного виробництва зброї та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс України.

Сторони також обговорили реалізації вже підписаних угод про гарантії безпеки. Окрему увагу звернули на реалізацію української формули миру.

Фото: українська делегація у США обговорила зброю для ЗСУ (president.gov.ua)