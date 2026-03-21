Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с США
Украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонних переговоров с американской стороной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Укринформа.
Состав украинской делегации
Украинская переговорная группа уже находится в Майами, где запланированы встречи с американской стороной.
В делегацию вошли ключевые представители власти, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.
Также в переговорах участвуют руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Кто представляет США
Со стороны Соединенных Штатов в диалоге примут участие спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.
Цель переговоров
Стороны проведут двусторонние консультации, в рамках которых обсудят актуальные вопросы взаимодействия.
Встреча происходит на фоне активного политического диалога между Киевом и Вашингтоном.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в субботу, 21 марта, состоится новая встреча украинских и американских чиновников без участия российской стороны.
По его словам, это будет двусторонняя встреча в США, где украинская сторона намерена обсудить возможные сроки проведения следующей трехсторонней встречи с участием России, которая ранее несколько раз переносилась.
Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в субботу, 21 марта, переговоры в США состоятся исключительно между Киевом и Вашингтоном, а участие Москвы в них не предусмотрено.
Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжение переговоров Украины, России и США изначально должно было состояться в Абу-Даби в период с 5 по 6 марта,
Отметим, что ранее переговорные команды США и Украины рассматривали возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте 2026 года. Однако события в Иране все изменили.