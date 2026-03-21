Українська делегація прибула в Маямі на переговори зі США

07:20 21.03.2026 Сб
2 хв
Представники Російської Федерації в цій зустрічі участі не беруть
aimg Никончук Анастасія
Українська делегація прибула в Маямі на переговори зі США Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров (Getty Images)

Українська делегація прибула в Маямі для проведення двосторонніх переговорів з американською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Укрінформу.

Читайте також: Зустріч України і США пройде в Маямі: РБК-Україна дізналося, хто представить американців

Склад української делегації

Українська переговорна група вже перебуває в Маямі, де заплановані зустрічі з американською стороною.

До делегації увійшли ключові представники влади, включно із секретарем РНБО Рустемом Умеровим.

Також у переговорах беруть участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник глави ОП Сергій Кислиця і голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Хто представляє США

З боку Сполучених Штатів у діалозі візьмуть участь спецпосланець Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

Мета переговорів

Сторони проведуть двосторонні консультації, в рамках яких обговорять актуальні питання взаємодії.

Зустріч відбувається на тлі активного політичного діалогу між Києвом і Вашингтоном.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже в суботу, 21 березня, відбудеться нова зустріч українських та американських чиновників без участі російської сторони.

За його словами, це буде двостороння зустріч у США, де українська сторона має намір обговорити можливі терміни проведення наступної тристоронньої зустрічі за участю Росії, яка раніше кілька разів переносилася.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що в суботу, 21 березня, переговори в США відбудуться винятково між Києвом і Вашингтоном, а участь Москви в них не передбачена.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що продовження переговорів України, Росії та США спочатку мало відбутися в Абу-Дабі в період з 5 по 6 березня,

Зазначимо, що раніше переговорні команди США та України розглядали можливість укладення мирної угоди з Росією вже в березні 2026 року. Однак події в Ірані все змінили.

Зброя без черг: Україна та країни Перської затоки отримали особливі привілеї від Берліна
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО