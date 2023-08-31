Украинское дальнобойное оружие впервые поразило цель на расстоянии 700 км, - Зеленский

Президент провел ежедневное селекторное заседание, на котором, в частности, заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о ситуации на поле боя - оборонительных и наступательных действиях. Зеленский отметил, что наше движение вперед не останавливается.

В Минобороны доложили о поступлении оружия и боеприпасов. В частности, получение большой партии бронированных медицинских автомобилей.

В Минстратегпроме рассказали о собственном производстве.

"Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах", - написал президент.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры готовит следующие шаги в рамках "зернового коридора". Кабмин и Офис президента работают над подготовкой к зиме: энергетическая система, Пункты несокрушимости и бомбоубежища.

Кроме того, представители МВД отчитались о ликвидации последствий российских обстрелов и ситуации безопасности перед стартом нового учебного года.

На заседании также заслушали отчеты разведок о военных и политических шагах россиян.

Важность дальнобойного оружия

Отметим, что Украина развивает собственный военно-промышленный комплекс. В частности, наши военные уже активно используют отечественные дроны в войне против России.

Однако нашему государству необходимо и дальнобойное оружие. Как отмечал Зеленский, без него сложно вести не только наступательную, но и оборонительную операцию.

Еще в прошлом году украинские официальные лица начали призывать партнеров передать Украине дальнобойные ракеты. В частности, к США обращались по поводу передачи ATACMS. Однако Штаты до сих пор не согласовали это решение.

При этом Британия передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые могут бить по целям на расстоянии более 250 км. Франция также передала аналогичные ракеты.

Добавим, что в июне украинские бойцы нанесли удары по мостам в районе Чонгара с помощью ракет Storm Shadow.

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