По Украине распространяется тревога: РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений. Первые дроны двигались с приграничья Харьковской области. Также вражеские беспилотники были замечены на границе Харьковской и Донецкой областей.

Движение ударных дронов:

дроны в западной и центральной частях Харьковщины, курс западный;

дроны севернее Харькова, курс западный;

дроны на границе Харьковщины и Полтавщины, курс западный;

дроны севернее Каменского Днепропетровщины, курс западный; дроны на границе Харьковской и Полтавской областей, курс западный;

дроны на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс западный.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, российская армия в ночь на понедельник, 20 января, запустила по Украине 141 беспилотник различного типа с пяти направлений: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.