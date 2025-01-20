Україною шириться тривога: РФ запустила "Шахеди" з декількох напрямків

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків. Перші дрони рухались з прикордоння Харківської області. Також ворожі безпілотники було помічено на межі Харківської та Донецької областей.

Рух ударних дронів:

дрони у західній та центральній частинах Харківщини, курс західний;

дрони північніше Харкова, курс західний;

дрони на межі Харківщини та Полтавщини, курс західний;

дрони північніше Кам'янського Дніпропетровщини, курс західний;

дрони на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Нагадаємо, російська армія в ніч на понеділок, 20 січня, запустила по Україні 141 безпілотник різного типу із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.