Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в воскресенье, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По состоянию на 22:56 карта воздушных тревог выглядела так:

В 23:00 военные сообщили о новых группах вражеских БпЛА в Харьковской области, движущихся в юго-западном направлении.

По состоянию на 22:08 вражеские БпЛА двигались:

По состоянию на 21:17 российские беспилотники двигались:

Российские обстрелы Украины

В результате обстрела Запорожской области в ночь на 9 марта тысячи абонентов остались без газа. Спасатели ликвидировали пожар на месте удара через пять часов.

Также в ночь на 9 марта российская армия атаковала дронами Киев и Киевскую область.

Кроме того, ночью 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

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