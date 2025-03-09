Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Вечером в воскресенье, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По состоянию на 21:17 российские беспилотники двигались:
- в акватории Черного моря - в направлении Одесской области;
- на Херсонщине - в северо-западном направлении;
- в восточной и южной части Николаевской области - в северо-западном направлении;
- на Сумщине - в западном направлении;
- в Донецкой области - в западном направлении;
- на Запорожье - в северном направлении.
По состоянию на 22:08 вражеские БпЛА двигались:
- в Сумской области в западном направлении;
- в Полтавской области в западном и южном направлениях;
- в Черниговской области в западном и северном направлениях;
- В Харьковской области в западном направлении;
- в Днепропетровской области в северо-западном направлении;
- в Николаевской области в западном направлении.
В 23:00 военные сообщили о новых группах вражеских БпЛА в Харьковской области, движущихся в юго-западном направлении.
По состоянию на 22:56 карта воздушных тревог выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Российские обстрелы Украины
В результате обстрела Запорожской области в ночь на 9 марта тысячи абонентов остались без газа. Спасатели ликвидировали пожар на месте удара через пять часов.
Также в ночь на 9 марта российская армия атаковала дронами Киев и Киевскую область.
Кроме того, ночью 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.
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