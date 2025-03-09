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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воскресенье 09 марта 2025 21:27
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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов Фото: во многих областях объявлена воздушная тревога из-за атаки российских БпЛА (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Вечером в воскресенье, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 21:17 российские беспилотники двигались:

  • в акватории Черного моря - в направлении Одесской области;
  • на Херсонщине - в северо-западном направлении;
  • в восточной и южной части Николаевской области - в северо-западном направлении;
  • на Сумщине - в западном направлении;
  • в Донецкой области - в западном направлении;
  • на Запорожье - в северном направлении.

По состоянию на 22:08 вражеские БпЛА двигались:

  • в Сумской области в западном направлении;
  • в Полтавской области в западном и южном направлениях;
  • в Черниговской области в западном и северном направлениях;
  • В Харьковской области в западном направлении;
  • в Днепропетровской области в северо-западном направлении;
  • в Николаевской области в западном направлении.

В 23:00 военные сообщили о новых группах вражеских БпЛА в Харьковской области, движущихся в юго-западном направлении.

По состоянию на 22:56 карта воздушных тревог выглядела так:

Россия атакует Украину дронами-камикадзе &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Российские обстрелы Украины

В результате обстрела Запорожской области в ночь на 9 марта тысячи абонентов остались без газа. Спасатели ликвидировали пожар на месте удара через пять часов.

Также в ночь на 9 марта российская армия атаковала дронами Киев и Киевскую область.

Кроме того, ночью 9 марта российские беспилотники атаковали Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области. В результате ударов были повреждены гражданские объекты, однако обошлось без жертв.

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