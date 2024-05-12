Украиной распространяется воздушная тревога: в небе замечена скоростная цель
В ряде регионов Украины сегодня, 12 мая, была объявлена воздушная тревога. Причиной послужила фиксация скоростной цели в небе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы ВС Украины.
"Скоростная цель через Днепропетровщину!", - сообщили в воздушных силах.
По состоянию на 18.39 воздушная тревога объявлена в 14 областях. Детальнее можно увидеть на карте воздушных тревог:
Обстрелы со стороны РФ в течение 12 мая
Напомним, сегодня российские оккупанты обстреляли Харьков и пригород. Кроме того, под прицелом кафиров сегодня оказались и Сумы.
В Сумской областной военной администрации рассказали, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностям Сум.
В то же время россияне сбросили авиабомбы на Волчанск. В результате данной атаки под завалами дома оказалась семья.
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