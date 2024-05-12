В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты
В Сумах сегодня, 12 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Сумскую областную военную администрацию в Telegram.
Местные власти пока не называют причин взрыва и не раскрывают других деталей.
При этом Воздушные силы предупреждали о том, что через Сумскую область летела российская ракета. Позже жителей Полтавской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы.
Пуск ракеты произошел во время активности вражеской тактической авиации.
Обновлено 15:58
В Сумской областной военной администрации рассказали, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностях Сум.
"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются. Предварительно, без жертв", - сказано в сообщении.
Удары россиян
Отметим, россияне регулярно атакуют Украину при помощи своих дальнобойных ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии в сотни километров.
Последнее время враг преимущественно целится по объектам энергетики. Из-за этого по всей стране возникают перебои с электроснабжением.
Во время последнего массированного удара 8 мая враг ударил по энергообъектам в шести областях. После этого несколько дней вводили ограничения на подачу света для бизнеса и промышленности.
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