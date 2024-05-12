ua en ru
Вс, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты

Сумы, Воскресенье 12 мая 2024 15:29
UA EN RU
В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты Фото: в Сумах жители услышали взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Сумах сегодня, 12 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

Местные власти пока не называют причин взрыва и не раскрывают других деталей.

При этом Воздушные силы предупреждали о том, что через Сумскую область летела российская ракета. Позже жителей Полтавской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы.

Пуск ракеты произошел во время активности вражеской тактической авиации.

Обновлено 15:58

В Сумской областной военной администрации рассказали, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностях Сум.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются. Предварительно, без жертв", - сказано в сообщении.

Удары россиян

Отметим, россияне регулярно атакуют Украину при помощи своих дальнобойных ракет, которые могут уничтожать цели на расстоянии в сотни километров.

Последнее время враг преимущественно целится по объектам энергетики. Из-за этого по всей стране возникают перебои с электроснабжением.

Во время последнего массированного удара 8 мая враг ударил по энергообъектам в шести областях. После этого несколько дней вводили ограничения на подачу света для бизнеса и промышленности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Взрыв Воздушная тревога Ракетный удар
NEWS
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
Мобилизация в Украине: кто имеет право на "бронь"
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы