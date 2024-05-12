В Сумах прозвучал взрыв после пуска российской ракеты

В Сумах сегодня, 12 мая, днем местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram и Сумскую областную военную администрацию в Telegram.

Местные власти пока не называют причин взрыва и не раскрывают других деталей. При этом Воздушные силы предупреждали о том, что через Сумскую область летела российская ракета. Позже жителей Полтавской области призвали пройти в укрытие из-за угрозы. Пуск ракеты произошел во время активности вражеской тактической авиации. Обновлено 15:58 В Сумской областной военной администрации рассказали, что россияне нанесли ракетный удар по окрестностях Сум. "На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки противника уточняются. Предварительно, без жертв", - сказано в сообщении.