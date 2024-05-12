Россияне обстреливают Харьков и пригород, - ОВА

Российские оккупанты сегодня, 12 мая, наносят удары по Харькову и пригороду. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram .

Более детальных подробностей обстрела Синегубов не раскрыл.

"Оккупанты наносят удары. Харьков и пригород: будьте осторожны", - написал он.

Наступление на Харьковскую область

Напомним, несколько дней назад россияне возобновили наступление в сторону Харьковской области с севера. Они попытались взять под свой контроль пограничные населенные пункты.

По состоянию на сейчас на севере региона идут активные боевые действия. Враг пытается прорвать границу с использованием живой силы и техники.

Как рассказал сегодня, 12 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, "серая зона" в Харьковской области стала больше. Также увеличилось число населенных пунктов, где идут бои.

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