Україною шириться повітряна тривога: в небі помічено швидкісну ціль
В низці регіонів України сьогодні, 12 травня, було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала фіксація швидкісної цілі в небі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили ЗС України.
"Швидкісна ціль через Дніпропетровщину!", - повідомили в Повітряних силах.
Станом на 18:39 повітряна тривога оголошена в 14 областях. Детальніше можна побачити на карті повітряних тривог:
Обстріли з боку РФ протягом 12 травня
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Харків та передмістя. Крім того, під прицілом окупантів сьогодні виявились і Суми.
У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Сум.
Водночас росіяни скинули авіабомби на Вовчанськ. В результаті даної атаки під завалами будинку опинилась родина.
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