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Україною шириться повітряна тривога: в небі помічено швидкісну ціль

Україна, Неділя 12 травня 2024 18:41
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Україною шириться повітряна тривога: в небі помічено швидкісну ціль Фото: Україною шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В низці регіонів України сьогодні, 12 травня, було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала фіксація швидкісної цілі в небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Повітряні сили ЗС України.

"Швидкісна ціль через Дніпропетровщину!", - повідомили в Повітряних силах.

Станом на 18:39 повітряна тривога оголошена в 14 областях. Детальніше можна побачити на карті повітряних тривог:

Україною шириться повітряна тривога: в небі помічено швидкісну ціль

Обстріли з боку РФ протягом 12 травня

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Харків та передмістя. Крім того, під прицілом окупантів сьогодні виявились і Суми.

У Сумській обласній військовій адміністрації розповіли, що росіяни завдали ракетного удару по околицях Сум.

Водночас росіяни скинули авіабомби на Вовчанськ. В результаті даної атаки під завалами будинку опинилась родина.

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