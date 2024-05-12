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Оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанск: семья оказалась под завалами, есть жертва

Волчанск, Воскресенье 12 мая 2024 09:31
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Оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанск: семья оказалась под завалами, есть жертва Фото: оккупанты сбросили авиабомбы на Волчанск Харьковской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром, 12 мая, обстреляли Волчанск, сбросив на город авиабомбы. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Сегодня утром враг продолжал наносить удары управляемыми авиабомбами по жилым кварталам города Волчанска", - говорится в сообщении.

Так, по данным спасателей, под один из ударов попало одноэтажное жилое здание.

"Под завалами находилась семья из четырех человек и нуждалась в помощи", - отметили в ГСЧС.

Спасатели из-под обломков разрушенных конструкций освободили двух братьев: мужчин 1979 и 1983 г.р. и транспортировали их в медицинский автомобиль.

"Хозяин дома, мужчина 1956 года рождения смог самостоятельно выбраться из-под разрушений еще до прибытия спасателей. К сожалению, его жена, женщина 1950 г.р. погибла под обломками конструкций дома", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в результате обстрелов уничтожены и частично разрушены десятки частных и многоэтажных жилых зданий.

Обстрелы Волчанска

Российские войска постоянно обстреливают Волчанск Харьковской области, расположенный в 10 км от границы с РФ.

Ситуация с обстрелами Волчанска резко обострилась 10 мая, когда оккупанты попытались прорвать границу Украины с Белгородской областью. Бои идут там и сейчас.

Захватчики кроют город из артиллерии и КАБами. В центре Волчанска практически не осталось ни одного уцелевшего здания. Из Волчанска проводится эвакуация. При этом, в Волчанске остаются 300-400 людей.

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