ПВО, танки и более 1000 оккупантов. Новые потери РФ в войне за сутки

За прошедшие сутки, 11 августа, Силы обороны уничтожили еще 1080 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 592 тысяч единиц личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили: личного состава - около 592000 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 8450 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед.;

артиллерийских систем - 16728 (+65) ед.;

РСЗО - 1146 (+3) ед.;

средства ПВО - 919 (+1) ед.;

самолетов - 366 ед.;

вертолетов - 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73) ед;

крылатые ракеты - 2426 (+1) ед.;

корабли/катера - 28 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед.;

специальная техника - 2801 (+1) ед. Фото: потери России по состоянию на 12 августа (facebook.com/GeneralStaff.ua) Ситуация на фронте За прошедшие сутки, согласно данным Генерального штаба ВСУ, на фронте состоялось 124 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Покровском направлении. Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), в течение последних дней россияне вероятно продвинулись у Новоселовского и Водяного.