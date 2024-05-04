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По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Украина, Суббота 04 мая 2024 21:43
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По Украине распространяется масштабная воздушная тревога Фото: воздушная тревога в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 мая, к вечеру по Украине начала распространяться воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Воздушная тревога начала распространяться по Украине около 21:40. На 21:45 карта воздушных тревог выглядит так:

По Украине распространяется масштабная воздушная тревога

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, что это уже не первая тревога сегодня. Ранее РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога была объявлена в Киеве. Тогда воздушные силы писали, что на Киев идет скоростная цель.

Кроме того, мы писали, что вчера, 3 мая, в Украине четырежды объявляли масштабную тревогу. Причиной были взлеты российских МиГ-31К.

Заметим, что мы писали, что в связи с тем, что в эти выходные украинцы празднуют Пасху возможные атаки россиян.

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