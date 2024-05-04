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Україною шириться масштабна повітряна тривога

Україна, Субота 04 травня 2024 21:43
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Україною шириться масштабна повітряна тривога Фото: повітряна тривога в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 травня, надвечір Україною почала ширитись повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряна тривога почала поширюватись Україною близько 21:40. Станом На 21:45 карта повітряних тривог виглядає так:

Україною шириться масштабна повітряна тривога

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що це вже не перша тривога за сьогодні. Раніше РБК-Україна повідомляло, що повітряна тривога була оголошена в Києві. Тоді Повітряні сили писали, що на Київ йде швидкісна ціль.

Крім того, ми писали, що вчора, 3 травня, в Україні чотири рази оголошували масштабну тривогу. Причиною були зльоти російських МіГ-31К.

Зауважимо, що ми писали, що у зв'язку з тим, що цими вихідними українці святкують Великдень можливі атаки росіян.

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