Україною шириться масштабна повітряна тривога

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряна тривога почала поширюватись Україною близько 21:40. Станом На 21:45 карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що це вже не перша тривога за сьогодні. Раніше РБК-Україна повідомляло, що повітряна тривога була оголошена в Києві. Тоді Повітряні сили писали, що на Київ йде швидкісна ціль.

Крім того, ми писали, що вчора, 3 травня, в Україні чотири рази оголошували масштабну тривогу. Причиною були зльоти російських МіГ-31К.

Зауважимо, що ми писали, що у зв'язку з тим, що цими вихідними українці святкують Великдень можливі атаки росіян.

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