Україною шириться масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 4 травня, надвечір Україною почала ширитись повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Повітряна тривога почала поширюватись Україною близько 21:40. Станом На 21:45 карта повітряних тривог виглядає так:
Повітряні тривоги в Україні
Нагадаємо, що це вже не перша тривога за сьогодні. Раніше РБК-Україна повідомляло, що повітряна тривога була оголошена в Києві. Тоді Повітряні сили писали, що на Київ йде швидкісна ціль.
Крім того, ми писали, що вчора, 3 травня, в Україні чотири рази оголошували масштабну тривогу. Причиною були зльоти російських МіГ-31К.
Зауважимо, що ми писали, що у зв'язку з тим, що цими вихідними українці святкують Великдень можливі атаки росіян.
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