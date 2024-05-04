В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за скоростной цели

Сегодня, 4 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и появление Воздушных сил Украины.

"Скоростная цель на Киев", - сообщили ВС.

Воздушная тревога была объявлена в столице и области. Детальнее о том, как выглядит карта тревог по состоянию на 15:36 можно увидеть на фото:

В 15:40 воздушная тревога в Киеве и области была отменена.