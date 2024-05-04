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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за скоростной цели

Киев, Суббота 04 мая 2024 15:34
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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за скоростной цели Фото: тревога в Киеве (РБК-Украина, Червинская Юлия)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 мая, в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и появление Воздушных сил Украины.

"Скоростная цель на Киев", - сообщили ВС.

Воздушная тревога была объявлена в столице и области. Детальнее о том, как выглядит карта тревог по состоянию на 15:36 можно увидеть на фото:

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за скоростной цели

В 15:40 воздушная тревога в Киеве и области была отменена.

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, что вчера, 3 мая, в Украине четыре раза объявляли масштабную тревогу. Причиной были взлеты МиГ-31К.

РБК-Украина сообщало, что в связи с тем, что в эти выходные украинцы празднуют Пасху возможные атаки россиян.

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