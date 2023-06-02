RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинки завоевали два "золота" на международном рейтинговом турнире по борьбе

Фото: украинские спортсменки завоевали две медали на соревнованиях (United World Wrestling)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортсменки завоевали две награды на международном рейтинговом турнире по борьбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Победительницами соревнований в своих весовых категориях стали Алина Грушина-Акобия (57 кг) и Илона Прокопенюк (62 кг).

Девушки на турнире по борьбе, который продолжается в столице Киргизии, завоевали две награды и обе "золотые".

"Наши поздравления чемпионкам и их тренерам! Гордимся вами!!!", - добавили в МОК.

Мы также писали, что украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени