Украинки на подъеме: Костюк и Ястремская поборются за четвертьфинал WTA 1000 в Монреале

В пятницу, 2 августа, две украинские теннисистки - Марта Костюк (№28 WTA) и Даяна Ястремская (№35 WTA) - выйдут на корт турнира серии WTA 1000 в Монреале, где попытаются пробиться в четвертьфинал престижных соревнований.

Противостояние Костюк - Кесслер

Для Костюк этот турнир стал глотком свежего воздуха после серии неудач. Украинка обыграла Маркету Вондроушову, а затем одолела Дарью Касаткину в трехсетовом триллере. Всего в сезоне на харде она имеет 12 побед в 21 матче.

Ее соперница - 26-летняя американка Маккартни Кесслер (WTA 32) - в Монреале уже сотворила сенсацию, выбив 5-ю ракетку мира Мирру Андрееву. В сезоне Кесслер выиграла два титула (в Хобарте и Ноттингеме) и показывает высокий уровень игры.

Это не первая их очная встреча, на US Open 2023 победу одержала украинка - 6:3, 6:2.

Поединок Ястремской с Рыбакиной

Для Ястремской этот турнир также сложился удачно, ведь она победила Камилу Осорио, а затем совершила камбэк в игре против 11-й ракетки мира Эммы Наварро.

Елена Рыбакина (№12 WTA) пока не в лучшей форме, нестабильная игра и недавние проблемы со здоровьем не позволяют ей вернуться к прежнему уровню. Несмотря на это, казахстанка остается опасной соперницей, в частности благодаря мощной подаче.

До этого теннисистки встречались один раз на Australian Open 2025, где Рыбакина победила в двух сетах.

Расписание матчей

19:30 по Киеву: Марта Костюк - Маккартни Кесслер (США), Centre Court

Ориентировочно 21:00: Даяна Ястремская - Елена Рыбакина (Казахстан), Centre Court (вторым запуском)

Где смотреть турнир

Официальными трансляторами соревнований в Канаде являются телеканалы Sportsnet и TVA Sports, а для украинской аудитории - Setanta Sports.