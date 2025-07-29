Ястремская отомстила за Олимпиаду-2024 и вышла в третий круг в Монреале
Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг хардового турнира WTA 1000 в Монреале.
О результате матча рассказывает РБК-Украина.
Украинка взяла реванш
Во втором круге соревнований в Монреале Ястремская одолела представительницу Колумбии Камилу Осорио.
Матч завершился победой Ястремской, которая уверенно взяла реванш за поражение на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Тогда украинка уступила в двух сетах, но на этот раз ситуация изменилась.
Ход матча
Начало встречи сложилось для Даяны непросто. В первом сете теннисистки шли ровно до счета 3:3, но затем украинка трижды подряд проиграла свои геймы, позволив сопернице выиграть партию - 3:6.
Во втором сете Ястремская захватила инициативу и повела с преимуществом в два гейма, однако Осорио сумела вернуться в игру, не только сравняв счет, но и выйдя вперед.
В конце партии Даяна дважды получала преимущество, но колумбийка каждый раз отвечала обратными брейками. Судьба сета решалась на тайбрейке - при счете 4:5 украинка выиграла три очка подряд и сравняла счет - 7:6 (7:5).
В решающей третьей партии борьба продолжалась до 2:2, после чего Ястремская выиграла четыре гейма подряд и завершила матч победой - 3:6, 7:6(5), 6:2.
Следующая соперница - Эмма Наварро
В третьем круге турнира украинка встретится с американкой Эммой Наварро, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге. В 1/32 финала представительница США уверенно обыграла канадку Ребекку Марино (6:1, 6:2).
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