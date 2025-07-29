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Ястремская отомстила за Олимпиаду-2024 и вышла в третий круг в Монреале

Вторник 29 июля 2025 20:57
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Ястремская отомстила за Олимпиаду-2024 и вышла в третий круг в Монреале Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в третий круг хардового турнира WTA 1000 в Монреале.

О результате матча рассказывает РБК-Украина.

Украинка взяла реванш

Во втором круге соревнований в Монреале Ястремская одолела представительницу Колумбии Камилу Осорио.

Матч завершился победой Ястремской, которая уверенно взяла реванш за поражение на Олимпийских играх в Париже 2024 года. Тогда украинка уступила в двух сетах, но на этот раз ситуация изменилась.

Ход матча

Начало встречи сложилось для Даяны непросто. В первом сете теннисистки шли ровно до счета 3:3, но затем украинка трижды подряд проиграла свои геймы, позволив сопернице выиграть партию - 3:6.

Во втором сете Ястремская захватила инициативу и повела с преимуществом в два гейма, однако Осорио сумела вернуться в игру, не только сравняв счет, но и выйдя вперед.

В конце партии Даяна дважды получала преимущество, но колумбийка каждый раз отвечала обратными брейками. Судьба сета решалась на тайбрейке - при счете 4:5 украинка выиграла три очка подряд и сравняла счет - 7:6 (7:5).

В решающей третьей партии борьба продолжалась до 2:2, после чего Ястремская выиграла четыре гейма подряд и завершила матч победой - 3:6, 7:6(5), 6:2.

Следующая соперница - Эмма Наварро

В третьем круге турнира украинка встретится с американкой Эммой Наварро, которая занимает 11-е место в мировом рейтинге. В 1/32 финала представительница США уверенно обыграла канадку Ребекку Марино (6:1, 6:2).

Ранее мы писали о других украинках на турнире WTA 1000 в Монреале.

Также читайте о том, что Свитолина осталась в топ-15, а Костюк и Ястремская потеряли позиции в новом рейтинге WTA.

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Теннис Даяна Ястремская Украина Канада
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