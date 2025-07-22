Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет!

Что известно о достижениях Онофрийчук

В Милане завершился четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике. По его итогам сборная Украины завоевала три медали, а также Кубок мира. Все награды в активе Таисии.

17-летняя спортсменка стала первой украинкой в истории, которая выиграла общий зачет Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.

Также девушка выиграла "серебро" в упражнениях с обручем и лентой, а и "бронзу" в многоборье.

Таисия Онофрийчук в Милане (фото: Федерации художественной гимнастики Украины / Мария Музыченко)

Онофрийчук в третий раз в сезоне взошла на пьедестал Кубка мира в личном многоборье: до этого она выиграла "золото" в Софии и "серебро" в Баку. Третий этап в Ташкенте украинка пропускала.

Отметим, что юная Онофрийчук по итогам сезона превзошла сильнейших соперниц, в том числе и олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломееву, опередив ее на 10 пунктов.

Всего в сезоне-2025 на уровне Кубка мира Онофрийчук завоевала 12 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

Таисия Онофрийчук (фото: Federazione Ginnastica d'Italia / Simone Ferraro)