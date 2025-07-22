Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет!

Таисия Онофрийчук вписала свое имя в историю мировой художественной гимнастики, одержав победу в общем зачете Кубка мира в личном многоборье по итогам сезона 2025 года. Это первая подобная победа для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации гимнастики.
В Милане завершился четвертый этап Кубка мира по художественной гимнастике. По его итогам сборная Украины завоевала три медали, а также Кубок мира. Все награды в активе Таисии.
17-летняя спортсменка стала первой украинкой в истории, которая выиграла общий зачет Кубка мира по художественной гимнастике в многоборье.
Также девушка выиграла "серебро" в упражнениях с обручем и лентой, а и "бронзу" в многоборье.
Таисия Онофрийчук в Милане (фото: Федерации художественной гимнастики Украины / Мария Музыченко)
Онофрийчук в третий раз в сезоне взошла на пьедестал Кубка мира в личном многоборье: до этого она выиграла "золото" в Софии и "серебро" в Баку. Третий этап в Ташкенте украинка пропускала.
Отметим, что юная Онофрийчук по итогам сезона превзошла сильнейших соперниц, в том числе и олимпийскую чемпионку Дарью Варфоломееву, опередив ее на 10 пунктов.
Всего в сезоне-2025 на уровне Кубка мира Онофрийчук завоевала 12 наград: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.
Эта победа добавляется к уже историческим результатам Онофрийчук на чемпионате Европы-2025, где она принесла Украине первое за 28 лет "золото" в личном многоборье и еще трижды поднималась на подиум с отдельными предметами.
Самым большим стартом соревновательного года для Таисии станет чемпионат мира, который состоится 20-24 августа этого года в бразильском Рио-де-Жанейро. Украинская спортсменка подходит к нему в статусе одной из главных фавориток.
Смотрите видео исторического триумфа Онофрийчук на Евро по художественной гимнастике.