Українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики: їй всього 17 років!

Що відомо про досягнення Онофрійчук

У Мілані завершився четвертий етап Кубка світу з художньої гімнастики. За його підсумками збірна України завоювала три медалі, а також Кубок світу. Всі нагороди в активі Таїсії.

17-річна спортсменка стала першою українкою в історії, яка виграла загальний залік Кубка світу з художньої гімнастики в багатоборстві.

Також дівчина виграла "срібло" у вправах з обручем та стрічкою, а і "бронзу" в багатоборстві.

Таїсія Онофрійчук у Мілані (фото: Федерації художньої гімнастики України / Марія Музиченко)

Онофрійчук втретє в сезоні зійшла на п'єдестал Кубка світу в особистому багатоборстві: до цього вона виграла "золото" у Софії та "срібло" в Баку. Третій етап у Ташкенті українка пропускала.

Зазначимо, що юна Онофрійчук за підсумками сезону перевершила найсильніших суперниць, зокрема й олімпійську чемпіонку Дарью Варфоломєєву, випередивши її на 10 пунктів.

Загалом у сезоні-2025 на рівні Кубка світу Онофрійчук завоювала 12 нагород: 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові медалі.

Таїсія Онофрійчук (фото: Federazione Ginnastica d'Italia / Simone Ferraro)