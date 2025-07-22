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Українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики: їй всього 17 років!

Таїсія Онофрійчук (фото: Федерації художньої гімнастики України / Марія Музиченко)
Автор: Катерина Урсатій

Таїсія Онофрійчук вписала своє ім'я в історію світової художньої гімнастики, здобувши перемогу в загальному заліку Кубка світу в особистому багатоборстві за підсумками сезону 2025 року. Це перша подібна перемога для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української федерації гімнастики.

Що відомо про досягнення Онофрійчук

У Мілані завершився четвертий етап Кубка світу з художньої гімнастики. За його підсумками збірна України завоювала три медалі, а також Кубок світу. Всі нагороди в активі Таїсії.

17-річна спортсменка стала першою українкою в історії, яка виграла загальний залік Кубка світу з художньої гімнастики в багатоборстві.

Також дівчина виграла "срібло" у вправах з обручем та стрічкою, а і "бронзу" в багатоборстві.

 

Таїсія Онофрійчук у Мілані (фото: Федерації художньої гімнастики України / Марія Музиченко)

Онофрійчук втретє в сезоні зійшла на п'єдестал Кубка світу в особистому багатоборстві: до цього вона виграла "золото" у Софії та "срібло" в Баку. Третій етап у Ташкенті українка пропускала.

Зазначимо, що юна Онофрійчук за підсумками сезону перевершила найсильніших суперниць, зокрема й олімпійську чемпіонку Дарью Варфоломєєву, випередивши її на 10 пунктів.

Загалом у сезоні-2025 на рівні Кубка світу Онофрійчук завоювала 12 нагород: 4 золоті, 6 срібних та 2 бронзові медалі.

Таїсія Онофрійчук (фото: Federazione Ginnastica d'Italia / Simone Ferraro)

Що далі?

Ця перемога додається до вже історичних результатів Онофрійчук на чемпіонаті Європи-2025, де вона принесла Україні перше за 28 років "золото" в особистому багатоборстві та ще тричі підіймалась на подіум з окремими предметами.

Найбільшим стартом змагального року для Таїсії стане чемпіонат світу, що відбудеться 20-24 серпня цього року у бразильському Ріо-де-Жанейро. Українська спортсменка підходить до нього в статусі однієї з головних фавориток.

Дивіться відео історичного тріумфу Онофрійчук на Євро з художньої гімнастики.

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