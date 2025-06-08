Исторический триумф Онофрийчук на Евро по художественной гимнастике: видео непревзойденного выступления

17-летняя Таисия Онофрийчук завоевала историческое для Украины "золото" в финале личного многоборья на чемпионате Европы в эстонском Таллинне.

Убедительная победа Онофрийчук

Онофрийчук одержала победу с результатом 117,800 балла, опередив главную конкурентку - болгарку Стиляну Николову (116,700 балла).

Третьей стала экс-россиянка Дарья Варфоломеев, представляющая Германию (115,150 балла). Еще одна украинка - Полина Карика - финишировала 10-й.

В финале чемпионка получила лучшие оценки в упражнениях с обручем (29,950 балла) и мячом (28,600 балла).

Для Онофрийчук это было лишь второе выступление на чемпионате Европы. В прошлом году она дебютировала на континентальном первенстве, где остановилась на девятой позиции.

С тех пор спортсменка значительно улучшила результаты - только в 2025 году она приняла участие в шести международных турнирах и получила 29 наград, из которых 18 - золотые.

Историческое "золото"

"Золото" Евро-2025 стало историческим - последний раз Украина побеждала в личном многоборье на ЧЕ еще в 1997 году.

Онофрийчук стала лишь третьей украинкой, которая смогла подняться на высшую ступень пьедестала в этой дисциплине после Екатерины Серебрянской (1996) и Елены Витриченко (1997).