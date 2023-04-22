ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинки завоевали еще три медали на ЧЕ по борьбе в Хорватии

Новина українською →
Загреб, Суббота 22 апреля 2023 17:24
Украинки завоевали еще три медали на ЧЕ по борьбе в Хорватии Фото: украинки завоевали первое место в командном зачете по борьбе (facebook.com olympicua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 апреля, украинские девушки-борцы на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Загребе, завоевали еще три награды. На этот раз спортсменки завоевали "серебро".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Три серебряных награды добыли в борьбе украинские в пятый день чемпионата Европы в хорватском Загребе.

В целом Украина в этом соревновании получила две золотые, три серебряных и одну бронзовую медаль.

Вчера мы сообщали, что Алина Грушина-Акобия и Ирина Коляденко завоевали "золото", а Татьяна Сова-Рижко получила "бронзу"

Сегодня же серебряными призерками в своих весовых категориях стали

  • Оксана Ливач;
  • Юлия Ткач-Остапчук;
  • Алла Белинская.

По итогам выступления женской сборной Украины на чемпионате Европы по борьбе в Загребе девушки заняли первое место в командном зачете.

"Наши спортсменки взошли на пьедестал почета в шести весовых категориях из 10", - добавили в комитете.

Напомним, ранее в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени Хорватия
NEWS
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой