Украина вернула из плена РФ журналиста Хилюка и экс-мэра Херсона

Украина и Россия провели комбинированный обмен военнопленными. Среди освобожденных из плена РФ есть и гражданские - журналисты и бывший мэр Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

"Согласно договоренностям в Стамбуле были возвращены домой украинские военные, в то же время в рамках очередного 68-го обмена были освобождены восемь гражданских украинцев", - говорится в сообщении.

Как информируют в Координационном штабе, из плена удалось вернуть журналиста Дмитрия Хилюка. Он находился в плену с 2022 года как гражданский заложник. В частности, россияне похитили его возле собственного дома в Козаровичах в Киевской области.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах", - пишут в штабе.

Также из освобожденных гражданских граждан - медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры". Он спас жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

"Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами", - добавили в штабе.

Фото: освобожденные украинцы из плена РФ (t.me/Koord_shtab)

Что касается военных, то все освобожденные оборонцы относятся к рядовому и сержантскому составу. Они являются представителями практически всех сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, воины ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Почти все они провели в российском плену более трех лет.

"Военнослужащие, которые сегодня вернулись, обороняли город Мариуполь, луганский, донецкий, харьковский, запорожский, херсонский, николаевский, киевский, сумской направления, охраняли Чернобыльскую АЭС. Также увидят родных те, кто попал в руки врага на временно оккупированных территориях, в Крыму", - уточнили в Координационном штабе.