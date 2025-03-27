ФИДЕ забанила бывшую шахматную надежду Украины за мошенничество в туалете

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Киевлянин Шевченко, который с 2023 года выступает за Румынию, в октябре 2024-го был снят с командного чемпионата Испании после двух туров за мошенничество. После расследования он получил дисквалификацию на три года (один из них условно).

Что произошло в Испании

22-летний гроссмейстер на турнире защищал цвета команды "Силла - Интегрант Коллетиус". В первом туре он сыграл вничью с египтянином Басемом Амином, а во втором - одержал победу над испанцем Франсиско Вальехо.

Во время второй игры Шевченко часто отлучался в туалет. Это вызвало подозрение у судей, которые решили проследить за игроком. Тогда и заметили, что он посещает одну и ту же кабинку. Впоследствии в ней нашли заблокированный телефон. А рядом с ним рукописную записку на испанском языке: "Не трогай! Этот телефон оставили, чтобы владелец мог ответить на звонок!".

Сверив почерк с записями, оставленными Шевченко в протоколах турнира, арбитры пришли к выводу, что записку писал именно он. На экс-украинца указали и настройки телефона, в частности то, что на нем было установлено румынское время, которое на час отличается от испанского.

После короткого расследования, судьи засчитали представителю Румынии два поражения и исключили из турнира. Сам Шевченко обвинения в свой адрес отрицал.

Что показало следствие

В решении Комиссии по этике и дисциплине (EDC) ФИДЕ отмечается, что Шевченко в конце концов признал вину. Он прятал телефон в туалете и использовал его для доступа к платформе Lichess, однако отрицал, что его действия повлияли на партии.

Он привел несколько смягчающих обстоятельств, среди которых своевременное признание нарушения, раскаяние, то, что попытка мошенничества не была полностью реализована. Также гроссмейстер указал на плохое психическое состояние из-за полученных угроз убийства.

"EDC установила, что Шевченко действительно спрятал телефон в туалете во время чемпионата Испании. Она также пришла к выводу, что он пытался прибегнуть к мошенничеству, но не смогла определить, удалось ли ему это. EDC учла смягчающие обстоятельства, представленные ответчиком", - говорится в сообщении.

Срок дисквалификации Шевченко отсчитывается с 19 октября 2024 года и завершится 18 октября 2026-го. При этом он сохранил звание гроссмейстера.

Кто такой Кирилл Шевченко

Уроженец Киева. В детстве подавал большие надежды. В девять лет стал кандидатом в мастера, в 13 - международным мастером, а в 15 - гроссмейстером.

До полномасштабного вторжения представлял на международных соревнованиях Украину. В составе национальной сборной стал чемпионом Европы 2021 года. Его рейтинг по состоянию на 1 марта 2025 года - 2653 балла (75-й результат в мире).

С января 2023 года выступает под флагом Румынии. Шевченко значится в составленном Министерством молодежи и спорта списке лиц, которые не вернулись в Украину после окончания спортивного мероприятия.