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Australian Open определился по поводу участия россиян в турнире 2023 года

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Мельбурн, Среда 12 октября 2022 13:23
Australian Open определился по поводу участия россиян в турнире 2023 года Фото: Даниил Медведев попытается повторить путь в финал (facebook.com/ATPTour)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису решили допустить спортсменов из Беларуси и России в розыгрыш в 2023 году при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Участие белорусских и российских теннисистов в одном из четырех мэйджоров анонсировал глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли. На представителей стран-агрессорок будет распространяться ряд ограничений.

"На данный момент российские и белорусские игроки будут иметь право сыграть на Australian Open. Единственным отличием станет невозможность представлять Россию и ее флаг. Гимн России не будет включаться, а еще они будут обязаны выступать в статусе независимых игроков под нейтральным флагом", – объяснил функционер.

Следующий Открытый чемпионат Австралии запланирован на январь. В этом году финалистом мэйджора стал россиянин Даниил Медведев, в решающем матче уступивший испанской звезде Надалю.

Ранее организаторы Уимблдонского турнира не допустили представителей РФ и Беларуси к участию в турнире 2022 года. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация наказали мэйджор лишением рейтинговых очков.

К слову, ранее собрали главные факты взлета Алькараса на вершину рейтинга ATP.

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