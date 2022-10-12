Australian Open определился по поводу участия россиян в турнире 2023 года
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису решили допустить спортсменов из Беларуси и России в розыгрыш в 2023 году при определенных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Участие белорусских и российских теннисистов в одном из четырех мэйджоров анонсировал глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли. На представителей стран-агрессорок будет распространяться ряд ограничений.
"На данный момент российские и белорусские игроки будут иметь право сыграть на Australian Open. Единственным отличием станет невозможность представлять Россию и ее флаг. Гимн России не будет включаться, а еще они будут обязаны выступать в статусе независимых игроков под нейтральным флагом", – объяснил функционер.
Следующий Открытый чемпионат Австралии запланирован на январь. В этом году финалистом мэйджора стал россиянин Даниил Медведев, в решающем матче уступивший испанской звезде Надалю.
Ранее организаторы Уимблдонского турнира не допустили представителей РФ и Беларуси к участию в турнире 2022 года. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация наказали мэйджор лишением рейтинговых очков.
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