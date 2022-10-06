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Теннисная любовь. Аргентинка украинского происхождения сделала каминг-аут

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Четверг 06 октября 2022 12:23
Теннисная любовь. Аргентинка украинского происхождения сделала каминг-аут Фото: Надя Подороска дошла до полуфинала турнира в Ченнае (twitter.com/nadiapodoroska)
Автор: Антон Федорцив

Полуфиналистка "Ролан Гарроса-2020" Надя Подороска публично объявила, что является лесбиянкой. В то же время она раскрыла свою девушку – теннисистку Гильермину Найю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Women's Tennis Blog.

25-летняя аргентинка отважилась рассказать о своей ориентации в день рождения партнерши. В соцсетях она выложила общие фотографии с соотечественницей и призналась ей в любви.

"Сегодня я поздравляю тебя на расстоянии, но чувствую, что ты рядом каждый день моей жизни", – написала Подороска в персональном Instagram, добавив фото пары.

На каминг-аут аргентинских теннисисток отреагировала теннисная легенда Билли Джин Кинг. Победительница 39-ти турниров "Большого шлема" и открытая лесбиянка поздравила Подороску с мужественным шагом и добавила, что "оно того будет стоить".

В ответ аргентинская теннисистка выразила уважение Кинг. "Вы являетесь настоящим образцом для подражания в борьбе за равенство в спорте и за его пределами", – заявила Подроска.

Аргентинка родилась в Росарио и росла в Фишертоне неподалеку. Она одна из трех детей Марсело и Ирэн, а ее дедушка и бабушка были украинцами. Правда, сама Подроска на языке предков не разговаривает.

Напомним, что летом триумфаторка Олимпиады-2004 Холмс открыто заявила о своей ориентации.

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