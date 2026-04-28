В Украине возводят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища и до Сум, - ВСУ

Украина строит масштабную оборонительную линию вдоль северной границы - от Киевского водохранилища до Сум. Цель - исключить любое новое наступление со стороны России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.
По словам генерала Сиротенко, город Сумы за короткое время успел подготовить полноценную эшелонированную оборону - то есть несколько рубежей защиты друг за другом.
"За короткий период смог подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", - отметил он.
Параллельно возводится сплошная линия обороны от Киевского водохранилища до Сум. Это не локальное укрепление, а масштабное сооружение, на которое бросают значительные силы и ресурсы.
Главная цель - сделать так, чтобы Россия:
"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.
Между тем, по данным Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, Россия перегруппировывает свои подразделения и подтягивает резервы на фронт.
Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.
Впрочем, большинство сообщений российских военкоров о значительных успехах на фронте не являются правдивыми.
Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения России о якобы захвате значительных территорий.
По его словам, Украина сейчас находится в самом стабильном положении за последние 10 месяцев.