Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

В Украине возводят сплошную линию обороны от Киевского водохранилища и до Сум, - ВСУ

12:38 28.04.2026 Вт
2 мин
Укрепление северной границы видно даже из космоса
aimg Елена Чупровская
Фото: как Украина укрепляет северную границу (GettyImages)

Украина строит масштабную оборонительную линию вдоль северной границы - от Киевского водохранилища до Сум. Цель - исключить любое новое наступление со стороны России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ, бригадный генерал Василий Сиротенко.

Сумы уже готовы - и это видно даже из космоса

По словам генерала Сиротенко, город Сумы за короткое время успел подготовить полноценную эшелонированную оборону - то есть несколько рубежей защиты друг за другом.

"За короткий период смог подготовить действительно эшелонированную и устойчивую оборону. И это отмечается, и это видно, и это даже из космоса видно. Можно посмотреть в реальном времени, как она строится", - отметил он.

Что сейчас строится и зачем

Параллельно возводится сплошная линия обороны от Киевского водохранилища до Сум. Это не локальное укрепление, а масштабное сооружение, на которое бросают значительные силы и ресурсы.

Фото: ВСУ возводят мощную линию обороны к северу от Киева и до Сум (скриншот Google Maps)

Главная цель - сделать так, чтобы Россия:

  • не смогла неожиданно ударить с этого направления;
  • не имела возможности создать так называемую "буферную зону";
  • не могла оттеснить украинские силы от государственной границы.

"Эта линия обороны строится, и много сил и средств уделяется именно для того, чтобы ее в кратчайшие сроки построить", - пояснил генерал Сиротенко.

Контекст: россияне стягивают резервы

Между тем, по данным Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сирского, Россия перегруппировывает свои подразделения и подтягивает резервы на фронт.

Это может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению.

Впрочем, большинство сообщений российских военкоров о значительных успехах на фронте не являются правдивыми.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский опроверг утверждения России о якобы захвате значительных территорий.

По его словам, Украина сейчас находится в самом стабильном положении за последние 10 месяцев.

