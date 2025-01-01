В Киеве сняли главный флаг Украины: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Напомним, высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 м, его вес - 32 тонны, а размер полотнища - 16 на 24 м.

"Поэтому, по информации КО "Киевзеленстрой", чтобы избежать повреждений полотнища, флаг сняли до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, 2 января в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, синоптики предупредили о I уровне опасности, желтый.

День Государственного флага Украины

День Государственного флага Украины - государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов - флагу Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.

На общегосударственном уровне праздник установлен указом бывшего президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23.08.2004.

Ранее День Государственного флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над киевской мэрией.

Напомним, в 2022 году в Чернигове установили новый рекорд Украины по самому большому по размеру вязаному флагу.

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