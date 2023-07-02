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Ночная атака на Киев: все вражеские "шахеды" были уничтожены

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Воскресенье 02 июля 2023 03:36
Ночная атака на Киев: все вражеские "шахеды" были уничтожены Фото: в Киеве сбили все вражеские "шахеды" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 2 июля россияне атаковали Киев с помощью беспилотников-камикадзе типа Shahed. Все враждебные цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Руководитель администрации Сергей Попко отметил, что это первая атака на столицу за последние 12 дней.

"Силами и средствам нашей ПВО все враждебные цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!
Информации о пострадавших или разрушении пока не поступало", - сказал Попко.

Ночная воздушная атака 2 июля

Сегодня ночью Россия снова обстреляла территорию Украины, из-за чего во многих регионах были объявлены воздушные тревоги - сначала их объявили на юге, а затем тревога распространилась на центральную и северную Украину.

В Воздушных силах сообщили об угрозе атак противника с помощью "шахедов" и ракет. Позже сообщалось о работе ПВО в Киеве.

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