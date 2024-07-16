В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, который предусматривает лишение государственных наград предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".
"Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории", - уточнил Зеленский.
По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "предателями".
Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.
Стоит заметить, что с начала независимости Украины звание "Героя Украины" получали скандальные лица.
В частности, это бывший член "Партии регионов" Борис Дейч (умер в 2022 году), ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, директор завода "Фиолент" Александр Батталин и не только. Все вышеперечисленные лица активно поддерживали российскую оккупацию Крыма.
Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.
Напомним, ранее РБК-Украина узнало, почему петиции о присвоении звания "Героя Украины" работают не для всех.
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