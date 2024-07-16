В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".

"Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории", - уточнил Зеленский.

По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "предателями".

Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.