RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, который предусматривает лишение государственных наград предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины". 

"Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории", - уточнил Зеленский. 

По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "предателями". 

Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время. 

Скандальные "Герои Украины"

Стоит заметить, что с начала независимости Украины звание "Героя Украины" получали скандальные лица.

В частности, это бывший член "Партии регионов" Борис Дейч (умер в 2022 году), ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, директор завода "Фиолент" Александр Батталин и не только. Все вышеперечисленные лица активно поддерживали российскую оккупацию Крыма.

Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

Напомним, ранее РБК-Украина узнало, почему петиции о присвоении звания "Героя Украины" работают не для всех.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийГерой УкраиныВерховная рада