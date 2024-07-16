В Україні зрадників позбавлятимуть держнагород: Зеленський ініціював законопроект

Президент України Володимир Зеленський запропонував Раді розглянути законопроект, що передбачає позбавлення державних нагород зрадників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.
За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород "за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України".
"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі "Героя України", ордена "За заслуги" та інші, але вибрав для себе не Україну - вибрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше, або взагалі перебуває на її території", - уточнив Зеленський.
За його словами, зараз в Україні потрібен механізм позбавлення таких людей державних нагород, оскільки вони заслуговують називатися лише "зрадниками".
Зеленський наголосив, що просить Раду розглянути такий законопроект найближчим часом.
Оновлено 20:25
Законопроект Зеленського вже внесли до Ради. Згідно з пояснювальною запискою, позбавлятимуть державних нагород:
Варто зауважити, що від початку незалежності України звання "Героя України" отримували скандальні особи.
Зокрема, це колишній член "Партії регіонів" Борис Дейч (помер у 2022 році), ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов, директор заводу "Фіолент" Олександр Батталін і не тільки. Усі перелічені особи активно підтримували російську окупацію Криму.
Звання "Героя України" вони отримали від колишніх президентів Віктора Януковича та Леоніда Кучми.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна дізналася, чому петиції про присвоєння звання "Героя України" працюють не для всіх.
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