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В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект

Киев, Вторник 16 июля 2024 19:27
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В Украине предателей будут лишать госнаград: Зеленский инициировал законопроект Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, который предусматривает лишение государственных наград предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград "за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины".

"Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе "Героя Украины", ордена "За заслуги" и другие, но выбрал для себя не Украину - выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории", - уточнил Зеленский.

По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только "предателями".

Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.

Скандальные "Герои Украины"

Стоит заметить, что с начала независимости Украины звание "Героя Украины" получали скандальные лица.

В частности, это бывший член "Партии регионов" Борис Дейч (умер в 2022 году), ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов, директор завода "Фиолент" Александр Батталин и не только. Все вышеперечисленные лица активно поддерживали российскую оккупацию Крыма.

Звание "Героя Украины" они получили от бывших президентов Виктора Януковича и Леонида Кучмы.

Напомним, ранее РБК-Украина узнало, почему петиции о присвоении звания "Героя Украины" работают не для всех.

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