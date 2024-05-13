В Украине объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

В Украине объявили воздушную тревогу в понедельник, 13 мая из-за взлета МиГ-31К. Угоза есть и для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Масштабную тревогу в Украине, которая охватила все регионы, объявили в 12:52.

В Воздушных силах ВСУ предупредили о злете МиГ-31К.

"Ракетная опасность на всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - предупредили военные.

Отбой тревоги

В Украине объявили отбой тревоги, начиная с 13:24. На данный момент тревога продолжается только в Херсонской области.

Воздушная тревога в Украине

Тревога в Украине из-за взлета МиГ-31К объявляется по всей стране, поскольку этот истребитель является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Отметим, буквально 11 мая в большинстве регионов Украины тоже объявляли тревогу. Тогда в Воздушных силах предупреждали про угрозу применения баллистического вооружения.