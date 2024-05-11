По Украине распространяется тревога. Угроза есть и для Киева

По Украине распространяется воздушная тревога, в частности ее уже объявили в Киеве и области. Есть угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Первоначально тревогу объявили в Винницкой области (10:34), за ней - Киев и область. На данный момент тревога объявлена также в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Николаевской областях.

В 10:53 к списку "красных" областей добавились Хмельницкая, Тернопольская, Львовская и Волынская области.

Тревога не объявлена только в четырех регионах - Одесская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области.

Отметим, что в Воздушных силах предупредили про угрозу применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Около 11:35 тревогу отменили практически во всех областях, за исключением Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

Обстрелы РФ по Украине

Российские войска после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года постоянно обстреливают территорию страны. Причем, во время атак они используют как артиллерию, КАБы, так и баллистику, дроны-камикадзе и ракеты других типов.

Буквально 10 мая российские войска для атаки по Украине использовали 10 дронов, а также ракеты типа С-300/С-400. ПВО удалось сбить все беспилотники.