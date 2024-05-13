В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К
В Україні оголосили повітряну тривогу у понеділок, 13 травня через зліт МіГ-31К. Загроза є і для Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.
Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 12.52.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.
"Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили військові.
Відбій тривоги
В Україні оголосили відбій тривоги, починаючи з 13:24. Наразі тривога триває лише у Херсонській області.
Повітряна тривога в Україні
Тривога в Україні через зліт МіГ-31К оголошується по всій країні, оскільки цей винищувач є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Зазначимо, буквально 11 травня у більшості регіонів України теж оголошували тривогу. Тоді в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
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