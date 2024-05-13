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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Україна, Понеділок 13 травня 2024 13:04
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В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К Фото: в Україні оголошено тривогу 13 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні оголосили повітряну тривогу у понеділок, 13 травня через зліт МіГ-31К. Загроза є і для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Масштабну тривогу в Україні, яка охопила всі регіони, оголосили о 12.52.

В Україні оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

У Повітряних силах ЗСУ попередили про зліт МіГ-31К.

"Ракетна небезпека на всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - попередили військові.

Відбій тривоги

В Україні оголосили відбій тривоги, починаючи з 13:24. Наразі тривога триває лише у Херсонській області.

Повітряна тривога в Україні

Тривога в Україні через зліт МіГ-31К оголошується по всій країні, оскільки цей винищувач є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зазначимо, буквально 11 травня у більшості регіонів України теж оголошували тривогу. Тоді в Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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